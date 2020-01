SPAL-HELLAS, Gialloblù sbancano Ferrara 0-2

Importantissimo successo in chiave salvezza per l'Hellas Verona, che in casa della SPAL fa praticamente quello che vuole per novanta minuti e, complice la superiorità numerica di quasi un'ora, porta a casa facilmente tre punti d'oro nella corsa alla permanenza in massima serie. Di Pazzini e Stepinski le reti, con la squadra estense mai in partita e mai in grado di dare un segnale di vita nel corso dei novanta minuti: forse la nota più preoccupante circa la stabilità della panchina di Semplici e in generale riguardo il destino della SPAL in Serie A.