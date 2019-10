SPAGNA, Il Clasico è stato ufficialmente rinviato

Riunito ieri in una seduta straordinaria, il Comitato per le manifestazioni sportive della RFEF ha deciso di rinviare la partita tra Barcellona e Real Madrid inizialmente prevista per il 26 ottobre e ha deciso quanto segue:

- il regolamento impedisce che venga alterata la sede di gioco rispetto a quanto stabilito dal calendario.

- Il Comitato consente ai club interessati di raggiungere un accordo per trovare una nuova collocazione per il Clàsico. La comunicazione dovrà arrivare entro e non oltre il 21 ottobre alle 10.

- In caso di mancato accordo tra le parti, sarà il comitato, l'organismo responsabile per la scelta di una nuova data.