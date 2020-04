SPADAFORA, Assembramenti: vuole calcio in chiaro

Repubblica.it spiega che sul fronte televisivo c'è uno scontro caldo all'orizzonte. In Inghilterra il Premier Boris Johnson si è augurato di vedere le gare in chiaro. I diritto però sono pay di Sky Sports e BTSport ma Johnson vuole evitare assembramenti nei pub. Stessa posizione del ministro Spadafora, che aveva già avuto un durissimo scontro con la Lega e con Sky. Anche lui vuole le partite in chiaro, sulla Rai: i bar saranno riaperti per i primi di giugno, come garantire il distanziamento sociale? Ma la Lega aveva già risposto a Spadafora, "che il governo faccia un decreto". Decreto che non è mai stato fatto.