Si muove in entrata e in uscita il mercato del Pescara, per consegnare a Luciano Zauri la migliore rosa in vista del prossimo campionato. In entrata in settimana si definiranno le sorti di Riccardo Sottil. Il giocatore della Fiorentina classe '99 potrebbe tornare in prestito in Abruzzo, per continuare la sua crescita professionale.