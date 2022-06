SOTTIL, Fa 23 anni, gli auguri social della Fiorentina

Con un post condiviso sui propri profili social la Fiorentina celebra Riccardo Sottil in occasione del suo ventitreesimo compleanno. L'esterno figlio d'arte, acquistato dai viola nel 2018 e girato successivamente in prestito a Pescara e Cagliari, quest'anno è stato protagonista con la squadra di Vincenzo Italiano, disputando nel complesso 28 partite e segnando 3 gol. In totale, con la maglia della Fiorentina Ricky ha messo a referto 4 reti in 62 gare.