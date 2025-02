Social Sottil debutta col Milan: "Una notte da sogno". E i tifosi viola ancora faticano a crederci

vedi letture

Ha giocato solo tre minuti, subentrato al 90' a Musah. Ma per Riccardo Sottil quella di ieri è stata una serata che non dimenticherà mai: debutto con la maglia del Milan, a San Siro, e vittoria contro la Roma (3-1) nei quarti di finale di Coppa Italia. Il nuovo numero novantanove rossonero, passato al Milan dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ha partecipato da comparsa al successo griffato Abraham (doppietta) e Joao Felix (anche lui al debutto, in rete dieci minuti dopo il suo ingresso), con rete della Roma arrivata sul punteggio di 2-0 e firmata da Dovbyk.

Sui social Sottil ha espresso la sua soddisfazione postando le prime foto in rossonero, accompagnate dal commento: "Una notte da sogno". Tanti i commenti dei suoi ex tifosi: il popolo fiorentino ha accolto con soddisfazione e un pizzico di incredulità il suo debutto - "Mi fa strano non vederti più in maglia viola" uno dei commenti più gettonati -, in tanti rimangono ancora legati a un ragazzo che dal 2016 è legato ai colori viola. Prima la trafila nelle giovanili, poi il debutto nel 2018, i prestiti a Pescara e Cagliari in mezzo, ma tanta Fiorentina, con 138 presenze in prima squadra. Un rapporto ondivago con la piazza di Firenze, che però, a giudicare dai commenti sul suo ultimo post, gli augura il meglio per la sua nuova avventura.