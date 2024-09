SOSA, Inter, Juve e Napoli. Poi viola e tutte le altre

FirenzeViola.it

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Roberto "El Pampa" Sosa, ex giocatore del Napoli, ha concesso oggi un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha citato quelle che per lui sono le più forti squadre del campionato: "L’Inter è la favorita: ha inserito calciatori di qualità e respiro internazionale e li ha introdotti in un gruppo già forte di suo, come dimostra l’ultimo campionato. Se non fa come il Napoli dell’anno scorso e non si sgonfia...."

E poi?

"Napoli e Juve o Juve e Napoli, mettetele come volete, a distanza significativa ma non esagerata; più dietro, staccate, Atalanta e Milan, Roma e Lazio, Bologna, la Fiorentina, le altre".