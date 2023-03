SORMANI, Italiano è il tecnico più internazionale in A

Mister Adolfo "Dodo" Sormani ha parlato a TMW di Vincenzo Italiano: "Per me è senza dubbio il tecnico più inernazionale che c'è in Italia: "La sua Fiorentina propone un calcio fatto di aggressione costante e possesso palla. Aspetti, questo, che rende le partite dei viola gradevolissime da vedere. Così come quelle del Napoli che adesso domina la Serie A".