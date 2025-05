L'osservatore Palma: "Fer Lopez seguito dalla Fiorentina. Somiglia a Kulusevski"

L'osservatore Marco Palma, intervenuto oggi a TMW Radio durante Maracanà, ha parlato di alcuni dei migliori talenti in giro per il mondo che potrebbero fare al caso dell'Italia, parlando anche di un obiettivo della Fiorentina come Fer Lopez, classe 2004 del Celta Vigo. Questa la sua analisi sul calciatore: "Trequartista/esterno d’attacco spagnolo del Celta Vigo. Nato a Madrid, cresciuto nelle giovanili del Celta dove sin dall’Under 16 si è messo in luce come uno dei migliori prodotti della cantera galiziana. Nell'estate 2023 è salito nella squadra riserve, che milita in terza divisione, e lì ha giocato una grande stagione confermando le sue grandi qualità. Duttile nei ruoli d’attacco, grande tecnica di base e ottima confidenza con il gol. In questa stagione si è affacciato in prima squadra esordendo in Liga e in Coppa del Re realizzando anche ben quattro reti. La sua crescita è seguita con grande interesse dalle big spagnole e dalla Fiorentina che lo osserva da tempo.

Somiglianza: Dejan Kulusevski (Tottenham)

Valore di mercato: 6 milioni €.