SONETTI, Viola? Non c'è nessuno che rifornisca DV9

Nedo Sonetti, ex allenatore dello Spezia, è intervenuto per parlare della partita di domenica al Franchi. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra di Thiago Motta non mi dispiace e penso che lotterà fino alla fine per la salvezza, ma lo farà giocando un calcio molto interessante. Fiorentina? C'è solo Vlahovic in attacco e nessuno lo riesce a sostituire e rifornire. Questo è negativo ed il gioco di Italiano non esalta il serbo. Tutte le vicende che sono state menzionate nell'ultimo periodo non fanno fare una bellissima figura al serbo... I Viola gli hanno dato tutto, io credevo si potesse arrivare ad un accordo. A 21 non devi fare confusione dentro la squadra! Procuratori? Sono i padroni dei calciatori e delle società. Oggi sono fondamentali".