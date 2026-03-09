Social Solomon corre verso il recupero. Clessidra e muscoli per caricarsi al Viola Park

Manor Solomon, esterno offensivo della Fiorentina che si è infortunato nel corso della partita contro lo Jagiellonia in Conference League, è uno dei giocatori che è mancato di più a Vanoli contro l'Udinese e nel pareggio di ieri contro il Parma. L'israeliano, che si è fermato a causa di una lesione di primo grado del retto femorale, sta lavorando per rientrare il prima possibile e oggi, sui propri canali social, ha condiviso una foto con una clessidra in bella mostra per sottolineare la grande voglia di tornare in campo il prima possibile.

Praticamente impossibile immaginarlo in campo lunedì prossimo contro la Cremonese, difficile ma meno improbabile che possa rientrare per la gara interna contro l'Inter. In ogni caso, Vanoli lo aspetta a braccia aperte anche perché la sua imprevedibilità è stata forse l'unico valore aggiunto acquistato sul mercato di gennaio.