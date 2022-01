SOLARI (CORR. TICINO), Basilea in deficit. Cabral...

Massimo Solari, corrispondente del Corriere del Ticino, ha così parlato di Arthur Cabral, fortissimo candidato a rimpiazzare Vlahovic alla Fiorentina: "Si parlava di Bundesliga ma anche la Fiorentina e il campionato italiano sono palcoscenici in cui Cabral potrà esprimersi bene. C'è anche una questione finanziaria: il Basilea deve fare i conti con un deficit di 30 milioni e sta facendo mercato pesante in uscita, dovessero entrarne 14 l'operazione sarebbe perfetta anche per loro, seppure la squadra perda un punto di riferimento".