SKY, Viola su Odriozola del Real in alternativa a Celik

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro: dopo la partenza di Pol Lirola (destinazione Marsiglia) i viola hanno necessità di aggiungere in rosa un altro esterno difensivo di destra oltre a Lorenzo Venuti. Calda la pista che porta a Mehmet Zeki Çelik, ma la valutazione che il Lille fa del turco (i francesi spingono per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni) è un ostacolo non da poco. Così, secondo SkySport, la Fiorentina starebbe pensando anche ad un'alternativa, ovvero Alvaro Odriozola, esterno classe 1995 che nel Real Madrid sta faticando a trovare spazio. Lo spagnolo, già sondato dai viola a gennaio, è in uscita dai blancos e per questo sarebbe più facile trovare un accordo con club e calciatore sulla base di un prestito.