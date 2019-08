La Fiorentina si muove per Tonelli, difensore centrale di proprietà del Napoli. La trattativa si è scaldata nelle ultime ore. Il direttore sportivo del club viola Daniele Pradé non ha parlato del giocatore nella conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia con il Monza. Ma Tonelli è il difensore di esperienza che la Fiorentina sta cercando. A riportarlo è Sky Sport.