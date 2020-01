Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain. Non solo Inter e Juve che hanno il classe '97 nella lista dei propri desideri già da tempo, ma anche la squadra francese ha messo gli occhi sul calciatore per giugno. Per adesso si parla solo di interesse e non di cifre.