SKY, Stallo Viola-Milan per Milenkovic. Su Paquetà...

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso SkySport ha fatto il punto sul futuro del difensore viola Nikola Milenkovic: come riferito dall'emittente satellitare, si registra una fase di stallo tra Fiorentina e Milan per quanto riguarda la situazione relativa al difensore serbo, obiettivo per la difesa del Diavolo: trattare con la Fiorentina è adesso diventato molto complicato sia per la richiesta molto alta da parte del club di Commisso sia perché i viola non hanno accettato lo scambio con Paquetà.