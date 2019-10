Sky Sport fornisce alcune novità di formazione per la Fiorentina che questa sera gioca in casa del Brescia, alle ore 20,45. Il vero dubbio per quanto riguarda i viola è su Milan Badelj: il centrocampista croato non è ancora al meglio, e se non dovesse riuscire ad essere della sfida allora arriverà l'occasione di esordire dal 1' in questo campionato per Marco Benassi.