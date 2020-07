SKY, Scelto De Rossi ma serve deroga speciale

Daniele De Rossi allenatore della Fiorentina. Questa l'incredibile indiscrezione riportata da Sky Sport a cui ora seguono maggiori dettagli: c'è stato un contatto positivo e contagioso tra le due parti. La dirigenza viola aveva altri piani e ha una lunga lista di allenatori del futuro. Ma la Fiorentina ha deciso di portare avanti questa scelta originale e affidargli la panchina della prossima stagione. È stato scelto come guida tecnica del futuro da Pradè e Barone. Cosa manca per essere formalmente l'allenatore della Fiorentina? Sarà una strada tortuosa e complicata per via del patentino: potrebbe servire una deroga speciale per essere l'allenatore in prima. I diretti interessati si sono già mossi per capire quante possibilità ci sono per far sì che De Rossi sieda sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione.