SKY, Javi Martinez ha dato l'ok alla Viola: si tratta

La Fiorentina non molla Javi Martinez e va avanti nella trattativa. E c'è un'importante novità da registrare: come riporta Sky Sport, il centrocampista basco avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in viola, probabilmente consigliato dall'amico Ribery. L'affare resta complicato per la questione economica, ma Javi Martinez preme per cambiare squadra e il contratto gli scadrà nel 2021. La Fiorentina continua a provarci.