Sky: Fiorentina insiste per Thorstvedt. Ecco i dettagli dell'offerta

Sky Sport nel pomeriggio ha parlato di un interesse della Fiorentina per il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt. In serata la tv satellitare ha spiegato che il club viola ha provato ad avviare i contatti nonostante la chiusura del club neroverde. L'offerta presentata per il norvegese è di un prestito con obbligo di riscatto legato all'obiettivo minimo della salvezza per una cifra di 12 milioni. La Fiorentina continuerà ad insistere visto il no del giocatore al rinnovo con il Sassuolo.