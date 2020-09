SKY, Biraghi viola fino al 2024: presto la firma

Cristiano Biraghi è pronto a prolungare il suo contratto con la Fiorentina. Lo riporta Sky Sport, che spiega come dopo l'incontro tra le parti andato in scena questo pomeriggio, si va verso l'intesa per estendere la durata del contratto fino al 2024 con annesso adeguamento economico. Rapporto che dunque proseguirà tra l'esterno ex Inter e la Fiorentina, con le firme che potrebbero arrivare già settimana prossima.