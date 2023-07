SKRINIAR, Facile scegliere il Psg: qui i più forti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Per me è stata una scelta semplice da fare". Sono le prime parole di Milan Skriniar da giocatore del Paris Saint Germain, dopo l'annuncio della firma dell'ex Inter. Sui social i suoi ex tifosi non si sono trattenuti da critiche, attacchi, e anche insulti, ma Skriniar, in scadenza di contratto e da tempo fuori squadra per un infortunio alla schiena e accreditato del passaggio in Francia, non si e' fatto problemi a dichiarare il suo amore alla nuova squadra, dopo aver salutato la vecchia nei giorni scorsi, sempre sui social. "Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la scelta è veloce - ha aggiunto il difensore slovacco -. Il Psg e' una delle squadre piu' forti al mondo, con giocatori di classe mondiale.

Quando ho scoperto di avere l'opportunità di venire qui, sono stato molto felice. La scelta è stata fatta in un secondo! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e incontrare tutti al club". Intanto, il Psg ha annunciato un altro ingaggio: si tratta di Marcos Asensio, attaccante del Real e della nazionale spagnola, che era a scadenza di contratto con le merengues. Ha firmato un contratto di tre anni, fino al 2026. (ANSA).