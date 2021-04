SIRIGU, Negativo al Covid: Napoli è già nel mirino

Salvatore Sirigu è tornato negativo al Covid-19. Il Torino può finalmente riabbracciare il suo portiere titolare, dopo diciassette giorni: era risultato positivo al tampone svolto la mattina del 5 aprile, pochi giorni dopo essere rientrato dagli impegni con la Nazionale e risultando tra i calciatori coinvolti nel focolaio azzurro. Come riporta Gazzetta.it, oggi la buona notizia è entrata a casa Sirigu a cavallo dell'ora di pranzo: il tampone di controllo al quale si è sottoposto questa mattina ha dato finalmente esito negativo. Già in questo pomeriggio per Sirigu è iniziata la visita per l'idoneità sportiva. È verosimile pensare, a questo punto, che i test medici si concluderanno domani, quando Sirigu potrebbe rimettere piede al Filadelfia per svolgere il suo primo allenamento. Nicola lo aspetta, nel mirino c'è già il Napoli lunedì sera.