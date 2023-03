SIND. EMPOLI, Viola? Non dico di no a priori: parliamo

FirenzeViola.it

Brenda Barnini, sindaco di Empoli, si è così espressa a Toscana TV sull'eventuale accoglienza della Fiorentina durante il periodo dei lavori allo stadio Franchi: “Non ho niente contro Firenze e ci mancherebbe altro. Il mio non è un no a prescindere, semplicemente il dibattito è partito in un modo pericoloso. Del tipo ‘soluzione facile, lo stadio è vicino e ci trasferiamo tutti a Empoli’… Invece dovremmo, nel caso, discutere di tanti aspetti. Vedremo quale sarà l’esito della discussione sul futuro del Franchi, dopodiché capisco perfettamente la volontà di cercare una soluzione all'interno dell'area metropolitana, per questo dico di mettersi a sedere per analizzare tutte le varie questione in termini di sicurezza e viabilità”.