Simonelli: "Diritti tv? Come si fa a guardare una gara a Firenze con quello stadio?"

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Il presidente della Lega A, Ezio Maria Simonelli ha parlato dal palco dell'evento 'Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale', a Milano. Il presidente di Lega ha parlato di quanto attragga investitori il calcio italiano e di diritti tv: "L'Italia è molto attrattativa. Dopo l’Inghilterra, ci siamo noi. Vero che abbiamo arretratezze strutturali, ma è altrettanto vero che questo dà modo agli investitori di arrivare in Italia per investire qui. C’è arretratezza nelle infrastrutture e negli Stadi. Milan e Inter fanno 74mila spettatori di media a partita e ogni anno incassano 70 milioni di euro dallo stadio, mentre il Real Madrid ne fa 250 milioni. Solo con gli introiti da stadio, guadagna quattro volte tanto. E questo significa poter aumentare il valore della squadra con l’acquisto dei calciatori e del prodotto generale. Il nostro campionato è sempre molto combattuto: quest’anno l’Inter ha vinto meritatamente con tre giornate di anticipo, l’anno scorso all’ultima giornata. Il nostro prodotto è molto appetito: la Serie A e la Premier League sono le più combattute, nel resto (Germania e Spagna, ndr) non è la stessa cosa. Per la questione diritti la difficoltà è sugli stadi: basta guardare lo stadio di Firenze. Come si fa a guardare una partita con uno stadio in quelle condizioni? Sempre sui diritti, c’è il problema degli orari, perché le partite alle 20:45 non possono essere viste in Oriente, per esempio. Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente”.

Queste le altre parole come raccolte da TMW: "Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri e anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri. Mi sembra la testimonianza che, nonostante sia vituperato, anche a ragione magari, nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile. Se vorrei più proprietà italiane? Gradirei di avere tanti imprenditori italiani, sono nato con le grandi famiglie italiane del calcio: Agnelli, Berlusconi, Moratti, Viola e non vorrei fare torto a qualcuno dimenticandomi. Sono imprenditori che hanno dato lustro al nostro calcio: ne abbiamo ancora, mi piacerebbe fossero di più".