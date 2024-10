SIMEONE, Prima scelta del Torino per sostituire Zapata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sostituirà Duvan Zapata al Torino? Il club è vigile sia su alcuni svincolati che su alcuni profili da poter prendere a gennaio. A quest'ultima categoria appartiene quella che l'edizione odierna de La Stampa definisce la prima scelta: Giovanni Simeone, vice-Lukaku con poco spazio al Napoli che nell'ultima annata da titolare (al Verona, prima di approdare in azzurro) riuscì a realizzare 17 gol con il Verona di Tudor. Oltre a Simeone, il sodalizio piemontese potrebbe fare un pensierino anche a un altro calciatore di Antonio Conte, quel Giacomo Raspadori che proprio una prima punta non è, ma che ha sempre detto di sentirsi tale. E che, come Simeone, al Napoli ha poco spazio.

Un altro profilo per gennaio è Andrea Pinamonti: in questo caso, però, ci sarebbe da fare i conti con il Genoa, per il quale è titolare e fondamentale. A meno che non si vada su Balotelli o Choupo-Moting subito (sono svincolati), il dopo-Zapata potrebbe venir fuori da questo ventaglio di nomi.