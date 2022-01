SILVESTRE, DV9-Arsenal? Per attrarre ci vuole la CL

Mikael Silvestre, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia dell'Inter, ha parlato di Dusan Vlahovic e della possibilità che il serbo si trasferisca all'Arsenal, club per il quale il francese ne ha difeso a lungo i colori: "Con Aubameyang fuori dal progetto e Lacazette in scadenza l'Arsenal deve cercare nuove soluzioni e Vlahovic è una di questa. È in uno stato di forma incredibile ed è un candidato valido. Ma l'Arsenal per attrarre questo tipo di giocatori ha bisogno di andare in Champions League. Per cui servirà prima fare qualcosa sul campo e poi poter acquistare giocatori di questo calibro" ha dichiarato al Mirror.