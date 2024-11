SHPENDI, Fiorentina in pole, ma non partirà a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Seguito dalla Fiorentina anche la scorsa estate, l'attaccante Cristian Shpendi è destinato a salutare Cesena ma non in inverno. Come riporta Tuttocesena.com sul classe 2003, capocannoniere di Serie B con otto reti in 12 presenze e un totale di 10 in 15 presenze considerando anche la Coppa Italia, ci sono già da tempo quattro club importanti di Serie A come Napoli, Atalanta, Torino e Fiorentina, con quest’ultima attualmente in pole position, che avrebbero messo nel mirino anche il gemello Stiven attualmente in forza alla Carrarese.

Ma non solo: Cagliari, Como e Lecce starebbero pensando al suo profilo per gennaio anche se al momento è impossibile che il club bianconero si privi di una delle sue stelle a metà stagione visto anche l’attuale quarto posto in classifica.