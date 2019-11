SGARBI, Follia lasciare il Franchi: sia un orgoglio

Non si ferma la battaglia del comitato "Vogliamo il Franchi", che non si è ancora arreso all'idea del nuovo stadio a Novoli. All'interno di un comunicato emesso oggi, sono infatti riportate le parole del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi che si è esposto sull'argomento: “Abbandonare il Franchi di Nervi? E’ peggio di un’idiozia, è una follia. Abbatterlo tutto o in parte neanche per idea, ha ragione il soprintendente Pessina. E’ un monumento degli anni Venti, nato con la passione per il calcio, e appartiene a una stagione architettonica sublime. Lasciarlo è condannarlo a morte. Firenze lo ammoderni, ma non tocchi la struttura. La Fiorentina deve essere orgogliosa di giocare in un tale capolavoro”.