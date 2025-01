SESTINI, Il fotografo fiorentino in coma dopo un'immersione

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il celebre fotoreporter fiorentino Massimo Sestini, 62 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento dopo un incidente sott'acqua nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per una immersione. Sestini è stato riportato in superficie dall'istruttore e subito rianimato dai soccorritori. E' stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale di Trento, dove tutt'ora si trova ricoverato in rianimazione in coma farmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Alternando l'attività di reporter infiltrato e di fotografo ufficiale, Sestini ha raccontato costume, politica e società a partire dal 1978, per anni anche la Fiorentina. Lavora anche al Corriere della Sera e al Corriere Fiorentino. I suoi primi scoop risalgono alla metà degli anni Ottanta: da Carlo d’Inghilterra fotografato a Recanati mentre dipinge un acquerello, a Licio Gelli ripreso a Ginevra mentre è portato in carcere, appena costituitosi dopo la fuga in Argentina.