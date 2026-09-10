Champions, la Roma debutta in casa del Fenerbahce: le formazioni

Champions, la Roma debutta in casa del Fenerbahce: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Alle 18.45 torna la Champions, con la Roma al debutto sul campo del Fenerbahce mentre il Como ospiterà il Lipsia alle 21, in una serata storica per i lacustri. Intanto ecco le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Kartal con quest'ultimo che non potrà contare sullo squalificato ex laziale Guendouzi e l'infortunato Asensio mentre il tecnico romano non ha a disposizione il solo Pellegrini. Nelle fila giallorosse la sorpresa è Rensch preferito a Molina, dietro Malen coppia argentina Dybala-Soulè.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté, Elmaz; Greenwood, Muriqi, Akturkoglu. A disp. Cetin, Gunok, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, Aydin, Mimovic. All. Ismail Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. All. Gian Piero Gasperini.