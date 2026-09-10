Champions, la Roma debutta in casa del Fenerbahce: le formazioni
Alle 18.45 torna la Champions, con la Roma al debutto sul campo del Fenerbahce mentre il Como ospiterà il Lipsia alle 21, in una serata storica per i lacustri. Intanto ecco le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Kartal con quest'ultimo che non potrà contare sullo squalificato ex laziale Guendouzi e l'infortunato Asensio mentre il tecnico romano non ha a disposizione il solo Pellegrini. Nelle fila giallorosse la sorpresa è Rensch preferito a Molina, dietro Malen coppia argentina Dybala-Soulè.
FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté, Elmaz; Greenwood, Muriqi, Akturkoglu. A disp. Cetin, Gunok, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, Aydin, Mimovic. All. Ismail Kartal.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. All. Gian Piero Gasperini.
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