SERIE C, Un minuto di raccoglimento per vittime della strada

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Un minuto di raccoglimento prima delle partite che si giocheranno da domani a lunedì 20 novembre in serie C sarà osservato in occasione della Giornata mondiale delle vittime della strada 2023, prevista per la terza domenica di novembre. "Un gesto semplice ma enormemente incisivo - sottolinea la Lega Pro, che partecipa all'iniziativa con tutti i suoi club - per chi vorrà esser pronto ad accoglierlo, tenendo a mente tutti i calciatori che ci hanno lasciato per incidenti stradali e quanti ne hanno patito le relative conseguenze. Un momento di riflessione per l'impegno comune di tutti gli utenti della strada: il senso di responsabilità". (ANSA).