SERIE B, Ultimi 90': A, playoff e playout tutto da decidere

Sarà un ultimo turno all'ultimo respiro quello di questa sera. Solo una gara iniziata alle 18.15 tra l'ormai retrocesso Crotone e Parma già salvo mentre le altre si giocheranno alle 20.30. Per sapere chi verrà direttamente in A e quali saranno le altri 6 squadre che dovranno passare per i playoff bisognerà aspettare il 90' visto che non ci sono stati verdetti dopo l'infuocata e sorprendente ultima vittoria del Vicenza (che può ancora salvarsi battendo l'Alessandria e accedendo ai playout ai danni della stessa Alessandria o del Cosenza che affronta il Cittadella) sul Lecce, in vetta ma matematicamente non ancora in A direttamente.

I salentini del ds Corvino sono a quota 68 e sulla carta dovrebbero agevolmente vincere con il fanalino di coda Pordenone, altrimenti potrebbero essere risucchiati sia da Monza (impegnato a Perugia che però si gioca l'ultima chance playoff se dovesse vincere e il Frosinone perdere con il Pisa che in caso di ko di Monza e Cremonese può ancora andare in serie A direttamente) e Cremonese appunto (che però gioca in casa di un tranquillo Como).

Intrecci insomma che rendono incerta sia la A sia la griglia dei playoff. E se Perugia e Frosinone si giocano l'ultimo posto utile, già sicuri dei playoff Ascoli, Benevento, Brescia anche se tutte possono addirittura scavalcare o raggiungere (conteranno poi gli scontri diretti) Pisa e Cremonese nelle posizioni che danno accesso direttamente alla semifinale. Insomma un ultimo turno avvincente sia in vetta che in coda.