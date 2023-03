SERIE B, Il Frosinone vede la A: bastano 15 punti su 27

E' ancora presto per i verdetti della serie B ma il Frosinone può iniziare a fare i calcoli per la matematica promozione in Serie A. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, con nove gare ancora da affrontare alla compagine di Fabio Grosso basterebbero 15 punti sui 27 a disposizione. Bottino conquistabile con cinque vittorie, che poi coinciderebbe esattamente con il numero di gare che i ciociari devono giocare allo 'Stirpe'. E se il Bari, che per ora occupa la terza posizione, dovesse incappare in qualche passo falso i punti necessari diminuirebbero ulteriormente.