SERIE B, Il Cosenza batte 2-0 il Vicenza e si salva

Rimonta riuscita per il Cosenza: in un San Vito Marulla elettrico, i rossoblù riescono a ribaltare la sconfitta subita al Menti di Vicenza (1-0 per i biancorossi) e mantengono la categoria. Il playout di ritorno di Serie B è stato deciso da una doppietta di Joaquin Larrivey, con l'attaccante argentino ex Cagliari che ha regalato ai suoi una vittoria che vale una stagione. Grande gioia per il tecnico dei calabresi, Pierpaolo Bisoli, e per gli ex viola Michele Camporese, Giuseppe Caso e Gabriele Gori (quest'ultimo ai box da dicembre per una miocardite). Retrocede invece in Lega Pro il Vicenza, ricco anch'esso di ex Fiorentina (il ds Federico Balzaretti ed i difensori Sebastien De Maio e Christian Maggio).