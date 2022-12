SERIE B, Frosinone campione d'inverno. Ora la pausa

Boxing day dedicato alla serie B che ha concluso oggi il girone di andata e la prima parte della stagione. E' il Frosinone a laurearsi campione d'inverno grazie alla vittoria sulla Ternana, in risposta alla Reggina corsara ad Ascoli. Il Genoa di Gilardino in serata vince lo spareggio per il terzo posto con il Bari. Subito una vittoria per Ranieri sulla panchina del Cagliari ai danni del Cosenza scivolato in fondo. Il Perugia infatti vince a Benevento la seconda gara consecutiva e abbandona l'ultimo posto proprio ai danni dei calabresi di Viali e lasciando a rischio anche la squadra di Cannavaro. Il girone di ritorno inizierà il 13 gennaio.

RISULTATI DELLA 19ESIMA GIORNATA:

Brescia-Palermo 1-1: 50' Galazzi (B), 52' Segre (P)

Ascoli-Reggina 0-1: 64' Rivas

Benevento-Perugia 0-2: 45' Lisi, 83' Luperini

Cagliari-Cosenza 2-0: 65' Lapadula, 86' Lella

Como-Cittadella 2-0: 4' Arrigoni, 73' Mancuso

Spal-Pisa 0-1: 54' Sibilli

Sudtirol-Modena 0-2: 22' Magnino, 81' Armellino

Venezia-Parma 2-2: 45' rig. Vazquez (P), 50' Vazquez (P), 70' Pohjanpalo (V), 82' Pierini (V)

Frosinone-Ternana 3-0: 38' Mulattieri, 54' Insigne, 72' Garritano

Bari-Genoa 1-1: 2' Puscas (G), 33' Cheddira (B)

CLASSIFICA:

Frosinone 39

Reggina 36

Genoa 33

Bari 30

Pisa 29

Parma 27

Ternana 26

Sudtirol 26

Ascoli 25

Modena 25

Cagliari 25

Brescia 25

Palermo 24

Benevento 22

Como 22

SPAL 20

Venezia 20

Perugia 19

Cittadella 19

Cosenza 17