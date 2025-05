Serie B: Clamoroso, la Sampdoria pareggia con la Juve Stabia 0-0 e retrocede in C

vedi letture

La stagione 2024/25 di Serie B si è conclusa con una giornata ricca di emozioni, che ha sancito gli ultimi verdetti. Il più clamoroso riguarda la parte bassa della classifica, dove la Sampdoria, dopo il Cosenza e il Cittadella, è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. I blucerchiati hanno chiuso la stagione con un pareggio a reti inviolate contro la Juve Stabia (0-0), risultato che non è bastato per evitare la discesa nella terza serie del calcio italiano, un epilogo inaspettato ad inizio anno.

L'altra squadra destinata alla retrocessione sarà decisa dal play-out tra Frosinone e Salernitana, entrambe ex squadre di Serie A.

In zona salvezza, il Brescia ha strappato una vittoria fondamentale contro la Reggiana (2-1), mentre il Mantova ha conquistato un prezioso pareggio con il Catanzaro, assicurandosi così la permanenza in cadetteria.

Per quanto riguarda la lotta per i play-off, le posizioni si sono modificate, ma le squadre coinvolte sono rimaste le stesse. Lo Spezia chiude la stagione al terzo posto, seguito dalla Cremonese al quarto. La Juve Stabia conquista la quinta piazza, mentre il Catanzaro, il Cesena e il Palermo completano la zona play-off. Delude il Bari, che si ferma al nono posto e non riesce ad accedere alla lotta per la promozione.