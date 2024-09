SERIE B, Caos VAR a Salerno, Pisa in testa, Samp ultima

FirenzeViola.it

Con la vittoria del Pisa a Salerno, al termine di una gara slitatta di due ore e mezzo per colpa di un guasto tecnico al Var e la necessità di inviare una squadra arbitrale e il materiale ad hoc per allestire una sala Var all'Arechi, si conclude la quinta giornata di serie B. Al termine della gara ha commentato il tecnico granata Martusciello: "La gente è arrivata alle 14 e non immaginava sarebbe tornata a casa alle 20. Non mi era mai successo in 53 anni. Ci era stato comunicato che il VAR non funzionasse. I ragazzi non sapevano cosa fare e siamo riusciti parzialmente a mantenere i nervi saldi". La classifica vede proprio i nerazzurri toscani in vetta a +2 sulle inseguitrici Brescia (4-0 al Frosinone di Distefano), Spezia e Sudtirol. Incredibilmente ultima la Sampdoria dopo il ko a Cosenza, nonostante il cambio di allenatore.

SERIE B, 5ª GIORNATA

Cesena-Modena 2-2

28' Mendes (M), 39' Bastoni (C), 46' Shpendi (rig. C), 55' Zaro (M)

Bari-Mantova 2-0

31' Lella, 89' Mantovani

Brescia-Frosinone 4-0

7' e 19' Juric, 35' Olzer, 83' Moncini

Cittadella-Catanzaro 0-0

Cremonese-Spezia 1-1

33' Collocolo (C), 65' Hristov (S)

Juve Stabia-Palermo 1-3

18' Segre (P), 43' Henry (P), 61' Adorante (J), 79' Brunori (P)

Carrarese-Sassuolo 0-1

78' Mulattieri

Cosenza-Sampdoria 2-1

8' D'Orazio (C), 48' Ioannou (S), 51' Strizzolo (C)

Reggiana-Sudtirol 1-3

7' Molina (S), 31' Portanova (R), 41' Arrigoni (S), 78' Praszelik (S)

Salernitana-Pisa 2-3

2' e 49' (rig.) N. Bonfanti (P), 15' Tongya (S), 62' Tramoni (P), 95' Simy (rig. S)

CLASSIFICA

isa 11, Brescia 9, Spezia 9, Sudtirol 9, Juve Stabia 8, Cittadella 8, Sassuolo 8, Cremonese 7, Cesena 7, Reggiana 7, Palermo 7, Mantova 7, Catanzaro 6, Salernitana 6, Modena 5, Bari 5, Cosenza 4, Carrarese 3, Frosinone 3, Sampdoria 2