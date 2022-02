SERIE A, Tutti in campo per 'Emergenza Afghanistan'

In occasione della 26^ giornata di Serie A (18, 19, 20 e 21 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli” dell’ Agenzia ONU per i Rifugiati - UNHCR, per raccogliere fondi da destinare a quella che in questo momento è la più grande emergenza umanitaria al mondo. La campagna ha anche il sostegno di Sky per il Sociale. UNHCR da oltre 40 anni è accanto al popolo afghano, per continuare a portare aiuti salva vita alla popolazione. Ma purtroppo non basta: i bisogni crescono continuamente e i fondi disponibili non sono sufficienti.

Serve urgentemente il contributo di tutti: basta un piccolo aiuto per far nascere una grande speranza e salvare la vita di migliaia di persone. Da oggi e fino al 6 marzo 2022 è possibile contribuire, inviando un SMS o chiamando da telefono fisso il 45588. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.