SERIE A, Successo show del Napoli: 6-0. Ok il Milan

Successi senza troppi patemi per Napoli e Milan che nelle gare delle 18 della seconda giornata di Serie A hanno battuto rispettivamente il Genoa (6-0) e il Crotone (0-2). Per gli azzurri in rete Lozano (doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano, per i rossoneri Kessie su rigore e Diaz. Entrambe le formazioni salgono a sei punti in classifica assieme all'Hellas Verona, che nel pomeriggio grazie a Favilli ha battuto 1-0 l'Udinese.

Napoli-Genoa 6-0 (10' e 64' Lozano, 46' Zielinski, 57' Mertens, 70' Elmas, 71' Politano)

Crotone-Milan 0-2 (46' rig. Kessie, 50' Diaz)