SERIE A, Squadre più esperte: viola sesti, prima la Lazio

Il noto portale calcistico Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle squadre più esperte della Serie A sulla base del totale delle presenze in massima serie dei rispettivi calciatori. La Fiorentina è sesta in questa graduatoria speciale con un totale di 2.578 presenze considerando tutti i 31 giocatori in rosa. Non sorprende come il calciatore con più presenze in massima serie tra i viola sia Giacome Bonaventura con ben 362 gettoni. La squadra con più esperienza invece è la Lazio che può vantare un totale di 3.303 presenze tra i suoi calciatori. Davanti alla Fiorentina, oltre ai biancocelesti, ci sono in ordine Inter, Juventus, Napoli e Sassuolo.