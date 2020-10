SERIE A, Sono 28 i calciatori ora positivi: ecco chi

Ashley Young e Achraf Hakimi sono guariti, così come il centrocampista dell'Hellas Verona Antonin Barak e il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza. Il nuovo positivo di giornata, invece, è Gianluca Mancini, difensore della Roma che ora conta ben tre calciatori positivi in squadra. Di seguito l'elenco dei 28 giocatori attualmente positivi al Covid-19 in Serie A.

Atalanta

Marco Carnesecchi

Crotone

Denis Dragus

Genoa

Petar Brlek, Darian Males

Hellas Verona

Koray Gunter

Inter

Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu

Juventus

Cristiano Ronaldo, Weston McKennie

Milan

Matteo Gabbia

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas

Parma

7 calciatori (nominativi non comunicati dal club)

Roma

Amadou Diawara, Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini

Sassuolo

Jeremy Toljan

Spezia

Guido Maggiore, più un secondo calciatore non comunicato

Torino

2 calciatori (nominativi non comunicati dal club)