SERIE A, Scamacca trascina l'Atalanta, a Empoli finisce 0-3

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo dell'Atalanta al Castellanti di Empoli, dove si è imposta sui toscani per 3-0, agganciando momentaneamente il quarto posto a 19 punti in attesa di Lazio-Fiorentina. Agli orobici basta mezz'ora per chiudere la pratica grazie ad uno straripante Scamacca, autore del gol dello 0-1 dopo soli cinque minuti con un bellissimo colpo di tacco che si infila sotto le gambe di Berisha e propiziando l'assist per il raddoppio di Koopmeiners al 29'.

Nel secondo tempo ancora Scamacca al 51' chiude la pratica e soltanto la traversa gli nega la gioia della tripletta. Per l'Empoli una pesante battuta d'arresto dopo la vittoria al Franchi, che lo lascia ancora al diciottesimo posto a quota 7 punti.