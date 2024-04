SERIE A, Sansone all'89' fa sorridere il Lecce, Empoli ko

FirenzeViola.it

Un gol all'89' di Sansone fa esplodere di gioia il Lecce che con l'1-0 guadagna punti importanti in chiave salvezza complicando invece il cammino dell'Empoli. La squadra di Nicola era andata subito in vantaggio al 5' con Cerri ma il Var aveva annullato. Poche le emozioni se non una traversa giallorossa e il guizzo finale di Sansone che dava la vittoria al Lecce, con l'arbitro che prima di convalidare va a controllare al Var per un sospetto fuorigioco. Il Lecce sale così a 32 punti allontanandosi dalla zona calda mentre l'Empoli con una gara in più resta solo con due punti di vantaggio dal Frosinone terzultimo.