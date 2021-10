SERIE A, Quote: viola nettamente favoriti col Cagliari

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Il big match tra Inter e Juve, domenica sera a San Siro, impone a entrambe le squadre di non sbagliare, anche se giocheranno sapendo già il risultato del Napoli capolista, impegnato all'Olimpico con la Roma un paio d'ore prima, e del Milan, in campo domani a Bologna. Il pronostico Snai per il derby d'Italia pende dalla parte dei padroni di casa, la cui vittoria è data a 2,10, contro il 3,35 del «2» bianconero e il 3,55 del pareggio. La nona vittoria consecutiva della squadra di Spalletti, ancora a punteggio pieno, è il risultato più probabile per i quotisti, ma il pronostico è comunque equilibrato. Il successo della Roma, reduce dal naufragio in Conference League, vale 2,80, quota leggermente più alta del «2» azzurro, dato a 2,45. Il pareggio è in quota a 3,45. Il Milan, reduce da una prova molto opaca in Champions League, è comunque favorito, con il «2» a 2,10, la «X» a 3,55 e la vittoria del Bologna a 3,40. Match insidioso anche per la Lazio, che incontra il Verona al Bentegodi. Anche qui prevale il «2», a 2,25, ma il gap con il segno «1», dato a 3,05, non è ampio. Tra le altre, punti salvezza in palio domani tra Salernitana ed Empoli. Quote equilibrate, con il «2» in lieve vantaggio, a 2,55. Il debutto vincente di Colantuono sulla panchina dei campani si gioca a 2,75, un pareggio interlocutorio è a 3,35. Nettamente favorita la Fiorentina (1,60) nel match al Franchi con il Cagliari (5,00), così come l'Atalanta (1,40) che ospita l'Udinese (7,25). Il Sassuolo riscuote piena fiducia nella gara interna con il Venezia: segno «1» a 1,60, il blitz degli ospiti è a 5,25. (ANSA).