SERIE A, Numeri spettatori: ACF sesta con 401mila

Nella stagione che ha sancito il ritorno del pubblico allo stadio, pur con diverse restrizioni nei primi mesi, Calcio e Finanza ha condiviso i dati di Stadiapostcards relativi alle presenze degli spettatori per le singole squadre di Serie A. Nel 2019/20, al momento dello stop al campionato a marzo, la media spettatori in Serie A era pari a 27.608 spettatori a partita: nel torneo appena concluso, invece, la media è stata pari a 18.154 spettatori. Considerando tuttavia tutte le gare, al netto della situazione quindi legata alle capienze, Inter, Milan e Roma hanno concluso la stagione in vetta in termini di numero di spettatori allo stadio e come media spettatori a partita. La Fiorentina si piazza sesta per presenze allo stadio con oltre 400mila spettatori totali e una media superiore alle 21mila unità a partita.

Serie A spettatori 2021 2022, la classifica totale:

Inter: 854.983 spettatori;

Milan: 836.510;

Roma: 769.309;

Napoli: 510.988;

Lazio: 458.098;

Juventus: 452.347;

Fiorentina: 401.059;

Salernitana: 286.372;

Bologna: 281.002;

Hellas Verona: 263.680;

Genoa: 240.182;

Udinese: 231.195;

Atalanta: 208.511;

Torino: 187.068;

Cagliari: 184.645;

Sampdoria: 179.439;

Sassuolo: 141.001;

Spezia: 130.095;

Empoli: 128.271;

Venezia: 126.805.

Serie A spettatori 2021 2022, la media spettatori

Inter: 44.999 spettatori a partita;

Milan: 44.027;

Roma: 41.911;

Napoli: 26.894;

Lazio: 24.110;

Juventus: 23.808;

Fiorentina: 21.108;

Salernitana: 15.072;

Bologna: 14.790;

Hellas Verona: 13.878;

Genoa: 12.641;

Udinese: 12.168;

Atalanta: 10.974;

Torino: 9.846;

Cagliari: 9.718;

Sampdoria: 9.444;

Sassuolo: 7.421;

Spezia: 6.847;

Empoli: 6.751;

Venezia: 6.674.