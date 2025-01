FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è storia a Lecce: l'Inter passeggia sui salentini col punteggio di 0-4. A segno per i nerazzurri Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi su rigore, quattro reti che permettono alla squadra di Inzaghi di restare in scia del Napoli salendo a quota 50 punti. Niente da fare per i pugliesi, quartultimi con 20 lunghezze, una in più delle inseguitrici.