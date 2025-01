SERIE A, Morata-Zortea in 4': 1-1 tra Milan e Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari strappa un punto a San Siro con il MIlan che si deve accontentare dell'1-1 dopo un paio di legni di Pulisic e qualche parata prodigiosa di Caprile e. Succede tutto in 4 minuti, in avvio di ripresa: al gol di Morata risponde subito Zortea e i rossoneri non danno seguito alla vittoria della Supercoppa la settimana scorsa a Riad che lasciava presagire una svolta anche in campionato.

Nel primo tempo succede poco o niente con Caprile chiamato però ad una bella parata su Reijnders mentre Maignan si scalda su Felici. Ripresa invece subito pimpante con Pulisic che dopo due minuti colpisce una traversa e pochi minuti dopo un palo sul quale devia il pallone Caprile. Scalda il piede anche Morata che al 50' ha una buona occasione, parata, ma al 51' non lascia scampo al neo portiere dei sardi siglando il vantaggio rossonero. Neanche il tempo di esultare però e Zortea sigla il pareggio al 55'. Pulisic al 61' impegna in un bell'intervento Caprile ma poi non succede più nulla e la gara finisce 1-1.