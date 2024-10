SERIE A, Minuto di silenzio in memoria di Franco Chimenti

FirenzeViola.it

Le partite di Serie A che si disputeranno nel corso del weekend saranno tutte precedute da un minuto di silenzio per commemorare Franco Chimenti, presidente della FederGolf, scomparso nella giornata di ieri all'età di 85 anni. Nel corso della sua carriera, Chimenti, è stato prima vice presidente e poi presidente della Lazio negli anni '80. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC che ha disposto il minuto di raccoglimento su indicazione e richiesta del presidente del CONI, Giovanni Malagò:

"Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, scomparso ieri all’età di 85 anni".