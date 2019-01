SERIE A, Milik, Callejon e Immobile: Napoli-Lazio 2-1

Si è concluso da qualche minuto il posticipo della domenica sera per la 20^ giornata di Serie A, che metteva di fronte Napoli e Lazio al San Paolo. L'hanno spuntata 2-1 i padroni di casa, che hanno trovato la via del doppio vantaggio nel primo tempo grazie al primo centro stagionale di Callejon e alla punizione di Milik. Solamente illusorio il gol segnato da Immobile a metà ripresa, con i bianco-celesti rimasti anche in dieci nel finale per via del rosso rimediato da Acerbi.